美國科技股飆高，台股8日大漲百點，一度挑戰「萬八」18000點大關，觀察投資人瘋台股，台股基金規模水漲船高，累積今年來大增近3000億元，總規模逼近兆元大關。法人預期，明年創新科技持續推升台股成長，建議投資人透過網羅趨勢題材的優質台股基金，掌握行情爆發力。

近期台股表現強強滾，繼先前10月一口氣彈升1800點，短線擺脫Omicorn病毒隱憂，盤勢再展波段強彈，8日並在美國科技股衝高，指數上探17988點，醞釀衝破18000點大關。

元大2001基金團隊表示，變種病毒Omicron擴散雖增加全球染疫人口，但重症及死亡人數未見顯著增加，7日葛蘭素克史藥廠宣布旗下新藥可對抗Omicron，更激勵投資人對經濟前景的信心，引動國際股市全線大漲。

元大2001基金團隊分析，全球經濟穩健復甦的步調並未被變種病毒打亂，近期經濟學家紛紛上調美國第4季GDP預期，預估值從先前的4％上調到5％，經驗顯示此一上修趨勢，有利台股上攻，而主計總處日前也上調台灣第4季GDP預測，並預估明年受惠創新科技帶動台灣半導體需求佳，全年商品出口上看4721億美元，較今年強勁成長6.1％。

元大2001基金團隊表示，受惠經濟景氣及企業獲利成長，目前台股評價還有提升空間，但盤面題材眾多，類股輪動也提高操作難度，台股主動式基金優勢在於專業投資團隊由上而下掌握趨勢，選股汰弱留強，適合各類投資人作為參與台股管道。

觀察今年台股表現強勢，投資人對台股基金和台股ETF熱度同步衝高，投信投顧公會統計到10月底，台股基金、ETF、ETF連結基金及指數型基金因資金流入及淨值提升，合計總規模來到9281億元，較去年底的6376億元，大增2905億元；將挑戰1兆元關卡。

法人建議，投資人可挑選績效出色及布局趨勢的台股基金掌握機會，到7日為止，國內核備近180檔台股基金，今年來平均績效35％，優於台股上漲20％。台股基金龍頭元大投信旗下有多檔台股基金瞄準元宇宙、5G、電動車等關鍵題材，績效表現領先大盤和及基金平均績效，包括元大店頭基金今年來大漲51％，元大2001基金漲44％，元大高科技基金上漲41％，表現亮眼。