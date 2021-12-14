全球股市近期出現較大幅度的拉回修正，保德信投信大中華投資團隊副總葉獻文分析，如果明年H2 FED還能夠持續升息，那就會是一個中長期的多頭開始。目前市預預估FED最快明年6月升息，以過去經驗來看，台股4~6月會是震盪，過去最大的下跌幅度就是一成，若6月升息，H1還能再維持升息，那明年的2Q就會是最後的買點，屆時台股2萬點也不會是高點，看到22000點也不是不可能！

葉獻文分析，近期股市震盪，主要是市場在等待本周FED的會議，市場想要確認FED會議的結論，和市場預期有什麼不一樣。現在金融市場的預期是，FED會加速縮表，至明年3月底結束。至於升息的部分，是從明年6月開始，升2次或是3次，這是有相當大的爭議。市場在等待FED進一步的指引，如果升息時間比預期得更快，股市就會呈利空的走勢，若比預期慢，就會呈利空出盡反彈。

對於台灣先生谷月涵提出的台股2萬點泡沫將至，葉獻文認為，現在產業的能見度有限，而且明年2~3季有較大的政策上風險，所以谷月涵可能以此研判股市上漲的時間不是太長，若從現在台股點數漲到2萬點，也已經夠交待基本面亮麗的表現。

葉獻文表示，若以評價的模式，無論是本益比或本淨比，2萬點的台股都已經相對反應了明年數字的預期，將2萬點視為一個相對高點，也並非不合理。

葉獻文認為，明年上半年若台股上2萬點是合理的，而明年下半年接續到隔年那又是另外一件事，明年的波動，主要在2~3季的政策不確定性，一旦該不確定性因素確定了，升息的腳步繼續，代表全球的經濟回到復甦軌道，如果是這樣，台股2萬點就不會是高點，也就是向上突破2萬點要過了2、3季，到第4季才會看到。明年上半年台股高低點差距預估約10%，至於下半年就要看當時的情況，如果股市漲到22000點，那可能就會有4000點的高低落差。但以目前來看，還是只能看到明年上半年，所有的商品仍然卡在船運上，船運釋出後能被市場吸收多少，或者還是不夠這才是下半年要注意的事情。從美國QE到現在為止，有2.7兆美元的儲蓄存量，也就是如果原來每個人存1千元，現在又多存了1千元，多存了一倍。而這些超額儲蓄會不會拿出來消費，就是下半年的關鍵。