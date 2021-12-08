台積電為全球晶圓代工龍頭，後頭追兵英特爾與三星來勢洶洶，日前英特爾執行長Pat Gelsinger批評台灣不是一個穩定的地方，暗示台積電有地緣政治風險。台積電創辦人張忠謀隔沒幾天馬上霸氣回嗆英特爾，「在Pat Gelsinger任內很難將英特爾拉回巔峰」，話題引起網友們熱議，有內行人點出，人力是台積電難被超越的優勢，更有人笑稱，「美國人能輪班嗎？先輪再談超車。」

面對英特爾的多次挑釁，張忠謀認為，Pat Gelsinger會公開講台積電壞話，可能是因為台積電是英特爾的最大競爭者，且他們想要跟拜登政府要錢。至於英特爾能否如他們所願超越台積電？張忠謀則明白表示，「英特爾的老規矩是在65歲退休，而Pat Gelsinger已經60歲了，很難在他退休前把英特爾拉回盛況。」

張忠謀的霸氣回應引起《PTT論壇》與《Yahoo新聞》網友們熱烈討論，有不少人認為，英特爾不只在晶圓代工的技術上落後台積電，美國人的民族性可能也很難應付高工時、高壓又單調的代工產業。

網友留言表示，技術與人力是台積電的優勢，「美國人能輪班嗎？先輪再談超車」、「美國就是沒辦法輪班，代工才會跑到亞洲阿，現在想要回頭做，不太能成功吧」、「即使技術夠，美國人的個性應該也輪不了班」、「就算給你奴工，你牙膏（英特爾）也追不上來了啦，技術力已不如人」、「就算技術夠，人民也太懶不夠奴，做不起來」、「英特爾能追的話，5年前就該追了」、「能被張忠謀這樣嘴，這傢伙應該就真的剩張嘴了。」

此外，有許多人對英特爾一方面公開批評台積電，另一方面卻積極爭取台積電產能的舉動相當不解，「Intel這心態跟Nokia蠻像的，目中無人，但為了生存還是得乖乖向台積電下單」、「英特爾的話就聽聽笑笑，反正最後還是要跟GG下單」、「英特爾嘴巴說不要身體卻很誠實。」