台積電是世界晶圓代工產業領頭羊，後頭追兵三星、英特爾來勢洶洶。台積電創辦人張忠謀認為，三星仍是台積電強勁的競爭對手，主要原因在於兩國的產業優勢相近，都是透過大量優秀人才與經理人取勝。

張忠謀昨（6日）赴司法院演講時表示，三星是台積電的競爭對手，主要是競爭優勢與台灣接近，至於美國與大陸的挑戰，張忠謀說：「美國設廠的單位成本還是比台灣高，即使政府都有補貼措施，但不能彌補長期的競爭劣勢，大陸積極投入半導體產業，甚至投入數百億美元的補貼後，在半導體產業上依舊會落後台灣。」

事實上，張忠謀今年4月參加半導體論壇時曾表示，從晶圓製造的領域來看，美國與大陸還不至於構成台灣的威脅，但南韓與台灣擁有相似的優勢，包括人才與經理人等，因此三星仍是台積電的重要競爭對手。

此外，張忠謀也分析台灣半導體的重要優勢在於豐富的人才庫，土地、水電對台灣會是問題，但台灣有大量的人才，有大量優秀的工程師、技工及作業員等，而且交通便利使得調度能力佳。

張忠謀的看法也引起PTT網友們熱議，「其實就是台灣跟韓國勞工最操了」、「幫翻譯：只有韓國人奴性可以跟台灣人比」、「韓國真的威脅比較大，地獄朝鮮可是不是叫假的」、「台、韓剛好是出生率世界倒數1、2名，是巧合嗎」、「其實就是台灣和南韓奴性高。」

市場調查機構TrendForce最新第三季數據顯示，龍頭台積電的市占率持續擴大，目前占全球晶圓代工市場53.1%，三星市占則從第二季的17.3%下滑至17.1%，隨後則是聯電的7.3%、格芯的6.1%及中芯國際的5%。