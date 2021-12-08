元宇宙題材發酵，全台相關的高階半導體等科技大廠在各科學園區大興土木，國產(2504)11月及前11月營收雙創史上同期新高紀錄，11月營收突破20億元大關，達20.26億元，前11月營收197.99億元，年增17.87%。

近期科技業興起「元宇宙」題材，台灣高階半導體搭上這股熱潮，半導體大廠都積極興建高階製程新廠，國產建材實業在全台擁有業界最多的28個混凝土廠，針對各個區域都能以3-5座混凝土廠進行協同作業與大量澆築。例如在大新竹、苗栗地區，往北可與竹北廠相互支援，供應台積電竹科寶山1、2期與竹南先進封測廠，往南可與苗栗廠協同作業，供應力積電銅科廠，這些協同作業優勢，也不斷的強供遍布在全台各地、大興土木的科技大廠。

展望年底的營運發展，由於台灣疫情控制穩定，下半年928房市檔期銷售創下佳績，讓房市營建市場呈現相當不錯的榮景。年度的房屋移轉棟數也可望創下近8年新高記錄的35萬棟。還有台積電等科技大廠進軍大高雄形塑成半導體S廊道產業鍊，也加速營建與高端混凝土需求，加上元宇宙題材帶動一股新的高端科技產業建廠熱，更讓國產建材年度的出貨量不僅有量的大幅度成長，更會拉抬高單價混凝土的出貨獲利程度。

國產建材實業集團旗下的「南港大型開發案」，於月前通過營建開發預算後，更加速了這項資產活化的腳步，預計該重磅都更案可望達到大南港區域共榮，齊力推升南港與自身的潛在開發利益價值，有助於永續拉高集團營運，且讓營利動能達到最佳化。