高雄半導體產業鏈越發完整，近日喜事連連，半導體先進材料大廠美商英特格今（8）日宣布，3年內將斥資140億元在高雄打造進技術、支援5奈米含以下製程的廠區，未來將是英特格全球最大製造基地，新廠完工後，將再招募百位高階工程師，年營收將達140億元。

其實，英特格今年8月甫宣布在南科高雄園區投資60億元建廠，針對今天再宣布重磅投資訊息。英特格台灣總經理謝俊安說明，英特格看好高雄半導體產業布局及發展決定加碼投資，位於南科高雄園區的新廠總面積將由從原計畫的2.7萬平方公尺（約8168坪），倍增至5.4萬平方公尺（約16335坪）。

謝俊安進一步指出，該新廠完工後將是英特格全球最大的製造基地。另外，為因應廠區擴大也將再增聘100位具工程背景和製造相關經驗的人才，未來幾年隨著廠區全面營運後，將持續擴大員工編制。

高市經發局長廖泰翔提及，市長陳其邁上任後，積極打造優質投資環境，陸續吸引包括台積電、默克、穩懋、英特格等多家世界級大廠加碼投資高雄，累計投資額已突破千億元，幫助南部半導體S廊帶產業聚落逐漸成形，為高雄下個百年產業轉骨奠定發展基礎。

經發局表示，美商英特格是台積電、英特爾、三星、鎧俠（Kioxia）和SK海力士等國際大廠供應商，在全球半導體供應鏈占有舉足輕重地位，未來高雄廠將生產5奈米、3奈米等先進半導體材料，且將優先供應台積電及本土半導體公司，壯大半導體高雄隊實力。