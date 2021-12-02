IKKA-KY（2250）2日召開法說會，重點聚焦在「營運回溫」及「電動車」二大主軸。IKKA也公告11月營收為3.02億元，隨著日本TOYOTA（豐田汽車）缺料緩解，產能陸續恢復，IKKA-營收也自9月2.6億元、10月2.8億元，11月重回3億元大關。日本TOYOTA也於日前宣布12月產能回復正常，單月產量預計為80萬輛，較去年同期76萬輛成長，全年900萬輛目標不變。

TOYOTA於今年上半年甫發表首台概念電動車bZ4X，才隔半年，正式量產車型近日已開始進行全球巡迴展示，並預計於年底啟動預接單動作，並於2022年正式量產，明年也可望引進台灣銷售，並計畫在2025年之前推出七款「TOYOTA bZ」系列的純電動汽車。此外，TOYOTA也於北美設立電動車電池工廠，預計2025年量產，可見TOYOTA於電動車市場正以其累積之造車工藝急起直追。除此之外，對於氫燃料之新能源車市場，TOYOTA也持續投入開發，在追求碳中和的時代中，提供消費者更多的選擇。然不論純電電動車或是混合動力新能源車，都擺脫不了「汽車電動化」趨勢，因此先進自動駕駛之發展為後續汽車成敗之關鍵，而此部分長久以來是日本企業之強項，透過軟體+硬體之整合，達到人車合一之目標。

在此汽車電動化之潮流下，IKKA追隨TOYOTA腳步，持續在次世代汽車零組件領域進行發展，主流產品EPB電子手（駐）煞車系統明年隨著自動化生產設備導入後，生產效率及成本將進一步優化；而電裝系統也將導入新的中階車款，預期產量將有所提升。其他如新能源車冷卻系統模組等也都陸續開發中，所有新產品開發都以圍繞電動車為主要核心。

展望明年，IKKA認為，隨著日本車廠產能回復正常，加上汽車終端售價受到缺料影響而漲價，可見營運谷底已過，預期IKKA將重回成長軌道。