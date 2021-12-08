苦候多時的400G時代即將在2022年到來，光通訊模組廠眾達-KY（4977）董事長陳靖仁8日在法說會中宣布，400G光收發模組QSFP-DD DR4/FR4有機會在明年第一季量產，緊跟著在第二季還將推出100G QSFP-DD DR1/FR1 Gen2，隨著缺料帶來的營收低谷可望在第四季落底，明年第一季有機會回溫。

因新冠肺炎攪局，400G布建進度出現延宕，不過，但隨著研發進度的持續推展，陳靖仁肯定的表示，400G時代可望在2022年到來，並強調眾達-KY專攻400G的DR4&FR4有機會在2022下半年量產，並為超大型數據中心業者廣泛使用。

儘管新品已通過驗證，不過，市場大爆發的時間則仍有待醞釀，陳靖仁強調，「換機潮還要再等等，可能要到2023年才會到來」，陳晴仁並引述Light Counting的預測強調，400G交換器及搭配光收發模組在2023年市場規模約9億美元，但到了2025年，就會穩定成長到11～12億美元。