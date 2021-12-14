立碁（8111）應主管機關要求，公告10月損益自結數，單月獲利885萬元，每股稅後純益0.08元，年增166.67％，累計立碁前10月每股盈餘達1.39元，由於出售大陸廠股權的處分利益已在11月入帳，每股獲利貢獻度達2元，今年累計每股盈餘已達3.39元，已創下歷史新高紀錄。

LED廠因比較基期相對較低，2021年獲利連袂大躍進，立碁14日應櫃買中心要求公告10月損益自結數，單月營收達8789萬元，稅後純益885萬元，年增188.52％，10月每股盈餘達0.08元，年增166.67％，以立碁今年前三季每股盈餘1.31元來看，累計前10月獲利衝達1.39元。

為活化資產，立碁11月中旬公告立基光能（昆山）有限公司100％股權，處分利益已在11月入帳，每股獲利貢獻度達2元，業內、業外皆美之下，立碁今年累計獲利已達3.39元，即使不加11月、12月本業獲利，都已經登上營運新高紀錄，立碁上一次每股盈餘突破3元，落在2003年，今年財報將連續第五年獲利，並擠進LED廠獲利五強。

立碁歷經漫長的轉型期，確立不投入資本密集的mini LED之後，產品組合有新的風貌，電競、電動汽機車LED模組、LED零件、工程標案等逐漸脫離紅色供應鏈的影響，2022年供應鏈缺料問題有機會減壓之下，立碁可望進一步展現轉型成果。