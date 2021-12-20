亞系外資針對股王矽力-KY(6415)出具最新研究報告指出，認為矽力-KY未來幾年營運持續處於成長階段，且到2023年每股可以大賺逾100元、直逼120元大關，只是，外資也點出，今年將是矽力-KY營運增長年幅度的頂峰，未來幾年增幅不會有今年的大幅度，將矽力-KY目標價由3830元調升到4777元、給予中立評等。

亞系外資雖然看好矽力-KY (6415)長期增長動能持續看好，但卻也大膽預計，2021年恐是營運增長年的頂峰，包括營收增長和利潤率擴張。

亞系外資表示，預計2022年PMIC(電源管理IC)仍將短缺，也因此，矽力-KY在市場將繼續擁有強大的定價權。矽力-KY預計第四季在產能限制下，營收將小幅成長，且2022年銷售額增長上看20~30%，由於目前預估矽力-KY今年營收將成長54%，且GPM(毛利率)、OPM(營業利益率)將分別成長到54.1%以及31.7%；另外，也預測矽力-KY在2022年、2023年銷售額增長幅度分別為31%、25%，這兩年的GPM、OPM分別為在57.3%/34.6%和58.5%/34.8%，也因此，調高矽力-KY在2021年、2022年、2023年的每股盈利預測，調幅分別為6%、24%、25%，全年每股獲利將落在67.77元、94.64元以及119.42元，將矽力-KY目標價由3830元調升到4777元、給予中立評等。