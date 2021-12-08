揚秦國際企業（2755）今（8）日公布今年11月自結營收，11月營收1.4億元，年增8.86％，月增5.5％，締造單月營收歷史新高。累計今年前11個月營收為14億元，較去年同期成長4.34％，創歷史同期新高。

展望後市，揚秦各餐飲品牌將繼續調整門市營運體質，強化數位轉型迎戰疫後新常態。2021台北國際連鎖加盟大展即將於本月10日至13日在台北世貿一館登場，早午餐品牌「麥味登」及台式炸雞品牌「炸雞大獅」都將聯袂參展，為明年展店提前布局。截至目前，麥味登總店數860家，炸雞大獅海內外店數60家。

隨著本土疫情穩定，揚秦旗下早午餐品牌「麥味登」內用顧客逐漸回流，各門市回歸正常營運狀態，而百貨商場人潮湧現也帶動「炸？大獅」營收回升。疫情之後的餐飲業已逐漸從「復甦期」轉向推進「成長期」。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，餐飲業在放寬內用禁令下復甦，屬於一般民生消費的早午餐產業並沒有出現報復性消費的景況，主要變化仍在於消費者外帶與內用比例的再度轉換，假日的家庭內用客群逐漸回歸，也使得麥味登門市營運回復正常。振興五倍券對於普遍小額消費類型商家的直接效果雖不明顯，但仍能帶動商圈消費人潮，人氣促進買氣，也有助於炸雞大獅門市消費轉趨熱絡，各品牌在疫後恢復成長動能。

雖然台灣本土疫情再度清零，但Omicron變種病毒威脅仍在，而近期肉品、油品、紙類包裝材料等國內外原物料價格持續飆漲，接連墊高食材及營運成本。剛從疫情緩過一口氣的餐飲業再度受到通貨膨脹夾擊，已漲價的品牌需承擔消費趨緩的可能衝擊，未調價的品牌，在反應成本之前只能以撐待變。