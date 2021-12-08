南寶樹脂(4766)因越南廠區恢復生產，員工返工率逐步拉升，且終端市場需求強勁，11月營收月增15.2％，達17.07億元，創歷史新高，年成長13％；前11月營收162.89億元，年增16％，全年營收蓄勢再衝歷史新高。

南寶表示，鞋材黏著劑客戶產量已逐步提升，鞋類終端市場需求強勁，品牌客戶庫存水位相當低，因此終端市場需求加上庫存回補，明年一整年可能都處於旺季。工業用膠、塗料與建材業務和全球景氣連結高，隨著全球經濟活動持續復甦，看好2022年成長動能持續。

展望未來，南寶除持續專注耕耘與開發鞋材週邊化學品外，將更聚焦在市場規模大，具有良好潛在成長機會的產品線，未來一兩年加強研發新產品，並希望先獲得關鍵客戶的肯定，穩健成長。長期目標希望在鞋材之外，能在其他領域取得更穩固的領導地位。

南寶鞋材產品中已有75～80％為低VOC或零VOC產品，積極開發生質材料及可生物降解材料，而發揮環境效益的高性能產品也是研發重點，例如不含塑膠貼膜的紙器塗料，可使紙杯及紙盒進行紙類回收，實現回收再利用。

南寶認為，新開發的綠色產品雖然初期對營收貢獻尚不顯著，在重視循環經濟大趨勢下，長期相當具有成長潛力；南寶塗料產品也在太陽能和水資源產業有初步成果。未來預計增加投資綠色產品的研究與開發，往低碳經濟發展。