台灣15家金控業今年前11月累計稅後獲利超過5579億元，創下歷史新高紀錄，全球信評機構標準普爾全球評級、惠譽國際同步認為，全球銀行業走出疫情陰影，正重回正軌，亞太區銀行的盈利能力持續改善，大多數業者隨者經濟復甦站穩腳跟，預計2022年營業表現將進一步改善。

標準普爾全球評級14日發布最新報告並表示，COVID-19疫情爆發以來，各國政府重磅出手支持家戶和企業，政府挺企業，企業受益，進而使得銀行受益。儘管疫情的不確定狀態讓政府沒有譜可預先參考，所幸紓困措施挺住了經濟社會，全球銀行業如今正重回正軌，銀行機構的信用評級趨勢應會在2021年趨於穩定，而且估計此項趨勢在2022年將持續下去。

標普針對銀行業的「淨評級展望」已顯著改善，2020年10月仍為-31％，屆及2021年11月已來到正2％；大約74％的銀行信評展望穩定，12％信評展望負面，14％信評展望正面。標普信用分析師周寧估計，進入2022年，銀行資產負債表的狀況應會相當不錯，將有助於對於風險緩衝的能力提升。

惠譽國際信評則就亞太區銀行系統的最新情況，作出評論。惠譽估測，各國政府的紓困措施及振興計畫將逐步退出，亞太區發行人違約評級在過程中保持相對穩定，亞太區發達市場，如新加坡、台灣、韓國等的銀行業，2022年的行業信評展望大多數是中性，代表這些市場銀行業的財務表現大致穩定，一則反映整體上的2021年反彈超過預期，同時可以期待2022年將迎來一個溫和改善的好年。