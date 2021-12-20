華南銀行已連續五年獲金管會評選為「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」績效優良銀行前三名，凸顯出華銀針對高齡者及身心障礙者的信託服務及專業受到高度肯定。

華銀董事長張雲鵬代表領獎時表示，華銀長期關注社會脈動，並以「成為一家有溫度的信託銀行」為願景，為解決客戶可能面臨的資產安全或財務管理等問題，致力於全方位信託業務之推廣，依客戶不同需求提供專屬解決方案，力求切合民眾日常生活所需，協助其達成人生夢想，持續守護每位客戶的初衷。

「變老」的過程是每個人一生中的必經之路，而安養需求也不是只有55歲以上族群才需要，如何讓大家放心地面對這件事情，可以善用「信託」這一個關鍵的小工具。面對高齡生活可能面臨到的事物，除「信託」特有之獨立性及安全性達到資產保全外，再搭配異業合作結盟以滿足客戶多元需求。

首先，華銀提供安養信託客戶不斷優化的「樂齡生活 退休藍圖PLUS」的信託附加服務，除精選高齡者相關之合作店家外，也會就樂齡客戶食、衣、住、行、育、樂等日常生活之需求提供相關的服務，並不定期的結合最夯的RICH+富家卡額外加碼現金回饋，以及串聯理財、醫療費用及高達1800家之信用卡優質特約商店等跨金融服務。華銀未來亦會適時調整服務項目，以提供安養客戶更完善的全方位服務，讓華銀成為民眾樂活人生的守護者，進而發揮普惠金融的價值。

此外，為提升客戶便利性並因應COVID-19為社會帶來的改變，推出公股銀行首創之安養信託線上預約簽約服務，利用線上問答方式引導出客戶需求後，以系統自動化套入契約條款內，並由客戶挑選欲前往的分行事先預約簽約時間，讓客戶來行時，由分行專屬服務人員直接一對一服務，簡化信託服務流程，能有效縮減客戶來行時間達50％，期望作為客戶優良體驗，並藉此擴大信託服務範圍，不只侷限於臨櫃服務。

華銀已深耕台灣超過百年，為協助各世代民眾享有美滿的人生，一定要勇於走不同的路才能看到特殊的風景，秉持「幫客戶解決問題」中心思想，搭配「信賴、熱忱、創新」的精神，整合內部資源發展跨金融信託商品及服務，結合跨業廠商提供客戶全方位信託解決方案，及運用金融科技之創新數位技術，打造全方位安養生活圈，為客戶的美滿人生持續加溫。