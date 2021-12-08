台虹（8039）11月營收6.90億元，較上月增加5.08%，較去年同期減少11.74%。其中，電子材料事業營收為6.67億元，較上月增加5.73%，較去年同期減少13.01%。

展望2022年首季，公司於日前法說會上指出，由於長短料干擾依舊存在，晶片短缺的衝擊下，市場普遍保守看待，預期第二季開始會有比較明顯的復甦。不過大方向來看，IMF預估明年GDP勢必成長，預期消費性需求不會有太大幅度的衰退或改變，2022消費性產品需求有撐。