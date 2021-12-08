因旺季來臨，加上新產能效益發揮助陣，福貞-KY（8411）8日公布自結11月合併營收7.73億元，月增6.72％、年增35.46％，續創歷史同期新高；另在新產能效益發揮所帶動，累計今年前十一月合併營收69.47億元，已接近2017年全年合併營收70.8億元高峰表現。

福貞-KY表示，第四季起，金屬包裝容器產業開始進入另一波旺季，按過往經驗應會延續到農曆年前，目前已公告10至11月業績，呈現淡季不淡的狀況來看，12月合併營收表現，應可持續維持較高增長。

相較每年5至8月的夏季旺季，因啤酒與涼茶銷售表現佳，公司二片式鋁罐為銷貨主力。至於第四季營運的成長動能，主要來自農曆年前的送禮及冬季飲品商機，預料可大幅推升粥類飲品（八寶粥），及蛋白飲品（牛奶花生、核桃露）等產品銷量增加，屆時可帶動公司馬口鐵罐的訂單明顯成長。

福貞-KY累計今年前十一月合併營收69.47億元、年增35.87％，已超越過去五年同期營收表現。尤其，今年10、11月連續兩個月營收，都創下歷史同期新高，主要來自於市場需求強勁及新產能效益顯現。

福貞-KY指出，公司2018至2020年的行業調整期間，相較同業，公司更積極擴充二片式鋁罐產能，且新擴增產能是配合目前已合作的主力客戶產業鏈，前往設廠；亦即，已取得高掌握度的明確訂單，因此，公司得隨著既有客戶的銷售明顯增長，而產生雙贏效果。