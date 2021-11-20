中信兄弟陳子豪20日面對樂天桃猿演出單場雙響炮，他在7局下敲出生涯百轟，成為第24位進入「百轟俱樂部」的成員，並以26歲又114天超越張泰山26歲又180天，成為中職史上最年輕百轟打者。
陳子豪賽前距離百轟只剩M2，只要他在本季達陣百轟，就能改寫聯盟紀錄，今天是兄弟本季例行賽倒數第2場，陳子豪首打席就從猿隊先發投手林子崴手中敲出陽春炮，7局下面對猿隊第3任投手朱俊祥，再轟出右外野陽春炮，生涯百轟出爐，也助隊追平。
中信兄弟陳子豪20日面對樂天桃猿演出單場雙響炮，他在7局下敲出生涯百轟，成為第24位進入「百轟俱樂部」的成員，並以26歲又114天超越張泰山26歲又180天，成為中職史上最年輕百轟打者。
陳子豪賽前距離百轟只剩M2，只要他在本季達陣百轟，就能改寫聯盟紀錄，今天是兄弟本季例行賽倒數第2場，陳子豪首打席就從猿隊先發投手林子崴手中敲出陽春炮，7局下面對猿隊第3任投手朱俊祥，再轟出右外野陽春炮，生涯百轟出爐，也助隊追平。
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