中職「台灣大賽」將在27日於洲際開打，首戰雙方先發投手公布，主場的中信兄弟推出投手「雙冠王」德保拉先發，尋求衛冕的統一獅則由布雷克應戰。

獅象連2年在總冠軍賽碰頭，兩隊都要力拚開門紅，在短期比賽中打出氣勢、搶下先機，今天公布系列賽首戰先發，如外界所預期的由陣中王牌洋投先發。

德保拉本季例行賽出賽26場，其中25場先發，拿下16勝4敗，自責分率1.77，本季對戰獅隊出賽9場，拿下6勝0敗的成績，對戰獅隊自責分率1.72。

今年投出生涯年的布雷克，本季出賽27場，包含26場先發，拿下17勝4敗、自責分率1.83，以1勝之差粉碎德保拉連霸投手「三冠王」美夢；本季布雷克對兄弟先發9場，拿下3勝3敗，自責分率2.07。

依照聯盟提供的數據，率先搶下第1場勝利的球隊有85.7%的機率奪冠，而翻開過去總冠軍賽歷史，兄弟搶下首戰勝利最終封王機率為71.4%，反之吞下首敗，兄弟封王機率為0。

獅隊同樣也要全力搶下首戰勝利，過去獅隊7次總冠軍賽搶下首勝，最後都順利封王，若獅隊吞下首戰敗仗，則僅有25%的機率能夠奪冠。