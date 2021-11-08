武俠小說泰斗金庸（本名：查良鏞）創造無數經典武俠小說，世界觀大到擁有自己的「金庸宇宙」，《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》等書都被多次改編成影視作品，金庸曾登香港富豪排行第64名，在他過世後豪宅由第三任妻子林樂怡繼承，如今豪宅以新台幣1億4千萬元高價脫手。

據《香港01》報導，金庸2018年病逝後，豪宅便由林樂怡接手，報導指出，林樂怡最近出售2007年購買的禮頓山三房豪宅，當年她以港幣2300萬元（約台幣8300萬元整）購入，如今時隔14年升值了1.7倍，以港幣6350萬元（約台幣2億3千萬元整）成交，淨賺港幣4000萬元（約台幣1億4千萬元整）。

事實上，金庸有過三段婚姻，和第一任妻子杜冶芬僅結婚3年便分開，1956年他和知名記者朱玫結婚，在這時期草創了《明報》，然而這段婚姻的後期，金庸愛上貼心溫順的林樂怡，儘管兩人相差29歲，卻還是義無反顧投入這段感情，金庸和朱玫相愛20年的婚姻終究告吹。

林樂怡(左)和金庸相差29歲卻感情深厚。（圖／翻攝自浙江新聞）

金庸走到哪都會帶著林樂怡，金庸迷也在私下稱她為「小龍女」，認為她賢淑大方又貌美，評價極高，她在金庸失意時成為對方的心靈支柱，花費心力與時間照顧對方的起居，金庸曾被問到該如何維持夫妻關係，他也說雙方不一定要興趣相投，留點空白彼此才有自己的空間。