第三屆台中購物節開跑一個月，消費登錄金額已飆上百億，夜市人潮帶來錢潮，市府與旱溪夜市及大慶夜市合作，舉辦夜市美食優惠活動，自11月9日起至11月14日止為期六天，民眾只要來夜市出示「2021台中購物節」APP，就可以跟夜市領取抵用券，共發放2500張，數量有限、兌換要快，歡迎消費者來旱溪及大慶夜市消費拿現金抽千萬宅。

市府與旱溪夜市及大慶夜市合作，舉辦夜市美食優惠活動。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

經發局表示，旱溪夜市為東區傳統老夜市，夜市美食名聞遐邇，為維護食安及環境衛生品質，參與市府輔導措施，是第一個獲得台中市衛生模範夜市殊榮的夜市，2020年度參與經濟部優良市集及樂活名攤評核，獲得「三星優良市集」，並爭取到24攤3星及35攤2星樂活名攤佳績，夜市在食品安全衛生與經營管理自我成長，獲暢旺買氣肯定。

台中購物節加碼獎金超過三億元，歡迎大家來台中夜市消費、拿現金、抽千萬好宅。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

大慶夜市又稱為「小旱溪夜市」，由旱溪夜市原班團隊經營開發，自成立即配合市府各項政策，並針對夜市人潮衍生的交通壅塞、車輛違停、環境整潔、空氣及噪音汙染等問題落實改善，獲得當地住戶高度支持，2020年首度參加經濟部優良市集及樂活名攤評核，獲得「三星優良市集」與「典範市集」殊榮，並有獲得21攤3星及60攤2星樂活名攤佳績。

除眾多美食外，大慶夜市攤商也以友善環境方式經營，是台中市首座環保夜市，經營理念和模式深獲肯定。

經發局長張峯源指出，這次夜市美食優惠活動為期六天舉辦，屆時兩邊夜市都會有工作人員於夜市出入口發送現金抵用券，民眾只要出示「2021台中購物節」APP下載證明，就可以向工作人員領取30元抵用券。

消費者憑券即可向夜市所屬攤商兌換使用，數量有限、換完為止，現場還有準備精美禮品的抽獎活動，中獎名單將會公布在經發局粉絲專頁，好吃又好玩，歡迎各位大、小朋友可以來旱溪和大慶夜市一起吃美食、迺夜市。

旱溪夜市和大慶夜市屬於台中購物節優惠店家，活動期間消費金額享三倍累計，等於消費滿167元，就可以獲得一組抽獎序號。

經發局提醒民眾在消費後，記得向攤商索取收據，並掃描優惠店家QR code登錄消費金額，獎項包括「天天抽1000組5000元」、「周周抽10組10萬」、「月月抽百萬現金」及壓軸「千萬好宅」，加碼獎金超過三億元，歡迎大家來台中夜市消費、拿現金、抽千萬好宅。