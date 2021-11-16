您今天喝茶或咖啡了嗎？一杯好茶和咖啡，可以帶給我們一整天的滿滿元氣，嘉義縣政府看準茶與咖啡的商機，嚴選19家在地優質高山茶與高山咖啡廠商，將於11月19日到21日在臺北南港展覽館參加「臺北國際茶業博覽會」及「臺北國際咖啡展」，把最優質的農產品推薦給全台的民眾。

嘉義縣因有北回歸線的通過，擁有獨特的地理環境和氣候，終年雲霧繚繞、日照充足，排水良好、日夜溫差大等特性，適合高山茶的栽種，孕育出絕佳風味的阿里山高山好茶，更有「高山茶都」的美名。

高山精品咖啡更是來到嘉義縣不可錯過的伴手禮之一，嘉義縣是臺灣中高海拔咖啡的最大產區，品質優良，口感獨特，喝起來微酸滑順，還帶點酶果的香甜，在口中緩緩回甘。「2021臺灣國產精品咖啡豆評鑑競賽」在全國20個獎項中，嘉義縣囊括14個獎項；「2021嘉義縣阿里山莊園咖啡精英賽媒合會」日曬處理特等咖啡豆5公斤更喊出新台幣43萬元高價；「2021典藏臺灣精品咖啡國際競標」活動，嘉義縣的高山咖啡甚至標出每磅500美金的高價，足見嘉義縣咖啡品質不僅是受到台灣消費者的熱愛，還具有世界級的肯定，是咖啡控的你，千萬不能錯過！

臺北國際茶業博覽會及臺北國際咖啡展是今年度最後一場大型茶與咖啡展，嘉義縣也帶來許多好康要跟現場消費者分享，現場只要消費滿500元以上，就有機會獲得限量滿額禮品，針對五倍券消費民眾，不限金額消費，將可獲得迷你小茶罐，眾多好禮不怕你拿，數量有限，送完為止。

另外，今年嘉義縣政府首度規劃嘉義館專屬線上購物網頁，打破地域限制，讓無法親臨現場的消費者，在家動動手指，就能品嚐高山好茶與精品咖啡；針對線上消費者，凡單筆消費滿千元即可獲得一次抽獎機會，將抽出70份精美好禮送給大家。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣的高山茶都和精品咖啡形象深植人心，歡迎一起大家來嘉義館，品茗滋味醇厚的高山好茶和香醇回甘的精品咖啡！