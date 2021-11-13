百貨周年慶持續開跑中，京站早就在上月搶先實體首推了「首次線上週年慶」，而現再預告24日起將首次同步線上、線下推出「鈔狂拚有感，有房有錢有得玩」周年慶活動壓軸登場，再加碼提供卡友抽獎台灣豪華懶人露營行程。

京站的SHISEIDO電波精華組，原價6095元，特價3555元。（京站提供）

京站今年的周年慶就從24日起開跑，祭全館滿3800送400、3C家電單筆滿1萬送500，另首5日（24日到28日）加碼滿萬再限量加送500，而當日單筆滿1499元起即享矽膠食物夾、北歐烤碗等回門禮，化妝品、內衣、香水當日單櫃累滿6000元，即送日式竹蓋玻璃花茶壺，另30日到12月2日期間，全館單筆滿2500元扣25點即抵250元，珠寶、名品、設計師單筆滿5000元、扣50點抵500元。

而除了滿5500抽小豪宅免費住、5000儲值金以外，京站再加碼推出於24日到12月26日期間，Q卡友憑當日累滿5500元京站發票，即抽宜蘭野奢莊園的「與大自然共舞豪華德天露營車住宿2日遊」、新竹來去那羅住一晚的「香草河谷樂踏溪微野奢免搭帳露營2日遊」等豪華懶人露營行程。