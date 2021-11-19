台中購物節從10月10日開跑以來屢創佳績，消費登錄金額突破154億元。台中市長盧秀燕宣布「達標加碼抽」，明日將於長億夜市攤販集中區舉辦「太平長億歡樂嘉年華」，加碼抽出一組50萬現金，作為現金類的第二大獎，感謝民眾在台中消費，振興台中經濟。

經發局表示，防疫不忘拚經濟，市府結合中央振興5倍券，推動第三屆台中購物節，工商消費經濟復甦力道相當強勁，台中購物節預計本週會雙破紀錄，統計截至昨日，台中購物節消費登錄金額已達154億元，將再加碼抽出50萬元現金1組，明日下午在太平長億歡樂嘉年華活動抽出。

台中購物節App累積下載次數目前只差3000次將突破100萬次，盧秀燕市政會議宣布，購物節App下載破百萬將再加碼抽10支iPhone13，預計11月27日在大里內新黃昏市場舉行的屯區GOGO購活動中抽出，感謝全國民眾熱列支持，當日活動也將抽出百萬幸運兒。