耶誕節倒數一個月，新光三越各店精心打造的耶誕打卡景點登場了！除了全台超過20處耶誕打卡點，更規畫超過50場耶誕活動，包括9場耶誕市集、3大耶誕限定特展，以及百位耶誕老公公大遊行等，都是今年不可錯過的熱點。

新光三越台北信義新天地打造沉浸式「幸福耶誕聚落」有「17米訂製夢幻灰希望之樹」、「星空廊道」（圖）、「迷霧森林」、「愛的魔鏡」。（新光三越提供）

今年耶誕景點首推全台最時尚的台北信義新天地的「17米訂製夢幻灰希望之樹」、台中中港店全台唯一匯集世界三大知名地標的「奇幻銀白耶誕村」、台南新天地全台首創以積木打造最童趣的「希望奇蹟耶誕王國」；台北南西店、台北站前店、台南中山店，分別聯手史努比、小勞撫、貓貓蟲咖波等人氣IP打造獨家最萌耶誕景點；還有台北天母店的粉紅希望耶誕樹、高雄左營店的3D立體投影耶誕光之森等，適合大小朋友同樂。

新光三越台北信義新天地打造沉浸式「幸福耶誕聚落」有「17米訂製夢幻灰希望之樹」、「星空廊道」、「迷霧森林」（圖）、「愛的魔鏡」。（新光三越提供）

台北信義新天地

以打造「幸福耶誕聚落」為主題，邀請民眾從「愛的魔鏡」進入、漫步百萬顆燈海綿延300米的「星光步道」、穿過樹叢與雪白鞦韆組合而成的「迷霧森林」、布滿3.5米銀白色球體的「星空廊道」，最後映入眼簾的是首座由近百顆特別訂製耶誕球、10萬顆燈泡打造的「17米訂製夢幻灰希望之樹」。其中，希望之樹邀來金牌音樂製作人陳建騏與曾任跨年晚會、新北耶誕城燈光設計總監余明憲聯手合作，600場高規格音樂燈光秀搭配雪花秀天天登場。

台中中港店

今年「奇幻銀白耶誕村」首度把美國拉斯維加斯、法國羅浮宮金字塔及艾菲爾鐵塔、西班牙巴塞隆納魔幻噴泉三大世界知名地標搬到廣場，10米高銀白星願耶誕樹、萬顆LED星芒燈海、加上飄雪光影秀，讓民眾不出國也能感受到濃濃的耶誕氣息。

新光三越台北信義新天地打造沉浸式「幸福耶誕聚落」有「17米訂製夢幻灰希望之樹」、「星空廊道」、「迷霧森林」、「愛的魔鏡」（圖）。（新光三越提供）

台南新天地

以今年的Pantone年度代表色「亮麗黃」及積木為主題，打造全台最高（高11米）的「積木耶誕樹」，並搭配一樣用積木堆疊的希望禮物盒、心願小屋、祝福拱門，打造南台灣最童趣的「Shining star希望奇蹟耶誕王國」。

新光三越台中中港店「奇幻銀白耶誕村」（圖）有「美國時尚巡禮」、「法國浪漫之夜」、「西班牙魔幻噴泉」。（新光三越提供）

台北南西店

與台北市捷運公司聯手打造「心中山 x 南西歡樂季耶誕樹」，10米高的耶誕樹上有超大療癒IP史努比，吸引大小粉絲。

新光三越台中中港店「奇幻銀白耶誕村」有「美國時尚巡禮」（圖）、「法國浪漫之夜」、「西班牙魔幻噴泉」。（新光三越提供）

台南中山店

新光三越台中中港店「奇幻銀白耶誕村」有「美國時尚巡禮」、「法國浪漫之夜」（圖）、「西班牙魔幻噴泉」。（新光三越提供）

與人氣插畫IP貓貓蟲咖波獨家合作3米高「咖波耶誕巨型水晶球」，搭配耶誕版咖波音樂，水晶球內還有換上耶誕裝的咖波角色，是咖波迷不能錯過的景點。

新光三越台中中港店「奇幻銀白耶誕村」有「美國時尚巡禮」、「法國浪漫之夜」、「西班牙魔幻噴泉」（圖）。（新光三越提供）

台北天母店

結合絕美櫻花樹與樂園旋轉木馬打造少女心噴發的「粉紅希望耶誕樹」。

嘉義垂楊店

以雪白造景銜接耶誕燈飾打造「雪地之森奇幻耶誕樹」。

新光三越台南新天地有「希望耶誕積木樹」（圖），還有「希望禮物盒」。（新光三越提供）

高雄左營店

結合萬花筒及光球元素打造3D立體投影「Xmas耶誕光之森」。

新光三越台南新天地有「希望耶誕積木樹」，還有「希望禮物盒」（圖）。（新光三越提供）

此外，全台超過50場具特色和歡樂的特企展覽、耶誕市集、耶誕老公公見面會等，包括新光三越台北信義新天地聯手萬秀洗衣店策劃「循環時尚的聖誕櫥窗，探索萬秀綠色新生活」特展，即日起至2022年1月3日在台北信義新天地A11展出；以迷你村莊主題展現溫馨可愛世界的「森林家族聖誕特展」，12月1日至19日在台北信義新天地A8展出；大小朋友都喜愛的療癒IP特展「花生漫畫／史努比關愛巡迴展」，12月2日至2022年1月16日在台北南西店展出；首度與貴人散步聯名舉辦「貴人散步音樂節」，12月11日至12日在台南新天地舉辦。

新光三越台北南西店「心中山 x 南西歡樂季耶誕樹」。（新光三越提供）

新光三越台南中山店「咖波巨型水晶球」。（新光三越提供）

新光三越台北天母店「粉紅希望耶誕樹」。（新光三越提供）

新光三越嘉義垂楊店「雪地之森奇幻耶誕樹」。（新光三越提供）