苗栗縣長徐耀昌邀請大家一起來苗栗歡度耶誕夜。（李京昇攝）

苗栗縣政府24、24日將在縣府前廣場舉辦「2021耶誕貓裏、菁彩降臨」活動，將邀請翁立友、AKB48 Team、舊匠樂團、吉那罐子、安心亞、邱振哲、鍾依芹等歌手演出，縣府1日上午舉辦宣傳會，縣長徐耀昌邀請大家一起來苗栗，享受山城的熱情。

苗栗縣政府勞青處長彭德俊表示，活動以紫色耶誕為主題，透過燈飾裝點縣府廣場周邊，除了有歌手帶來勁歌金曲，還有樂團、劇團跟舞團演出，場邊也安排8公尺高聖誕樹、聖誕小火車、菁市集等活動，大人小孩都能盡興。

縣長徐耀昌指出，去年聖誕活動廣受好評，因此今年繼續辦理，最近疫情稍微減緩，希望透過舉辦音樂會，提供民眾一個放鬆休憩的場合，還有由苗栗青創合力打造的「菁市集」品牌，也可以讓大家認識苗栗青年力，帶動地方創生。

他說，除了一系列耶誕活動外，縣府今年也準備豐富的摸彩獎項，包括夏普40吋液晶顯示器、iPhone 13、iPad、國際牌洗衣機、任天堂Switch Lite等大獎，總金額高達18萬元，只要活動前在臉書「苗栗好青年-勞工及青年服務讚」粉絲專頁指定貼文中留言，或在活動現場消費集點後，到服務台兌換摸彩券，邀請全台民眾齊聚苗栗，一起歡度耶誕佳節。