年度三大流星雨之一的雙子座流星雨，即將在12月14日壓軸登場，加上耶誕節也將來臨，台南市南瀛天文館舉辦「為你許星願~雙子座流星雨觀測活動」，除了當晚的天文講座、觀測活動，還將送出「星享事成」驚喜小禮物。

南瀛天文館館長何秋蓮表示，本次雙子座流星雨活躍期間為12月4至17日間，極大期落在12月14日，預估ZHR值為150，也就是在觀測條件良好的情況下每個小時將有150顆流星。

為迎接年度天文盛宴，天文館特別辦理觀測活動，從晚間17：30開始有野台天文講座、舞台活動、望遠鏡觀測及星空導覽至24：00，同時也邀請6組雙胞胎來一起同樂並贈送聖誕禮物，歡迎至官網報名參加。

南瀛天文館12月14日當日星象劇場還特別加碼16：30、17：30「極地企鵝上太空2─流星之謎」場次免費觀賞（須當日至售票處索票），1月2日前假日限定播映「流星雨」導覽節目，不僅能認識流星雨的來源與成因，更能體驗流星雨觀測的魅力。

此外，12月14日前至天文館消費，即贈送1張「星願聖誕卡」明信片，讓民眾能夠寫下聖誕祝福，每周更抽出3位幸運兒贈送天文館文創好禮，活動當日加碼抽出5名幸運兒並贈送「星享事成」小禮物。

無法到現場的民眾，12月14日當晚18：30至24：00南瀛天文館也有線上直播，可觀看流星雨的即時影像以及利用望遠鏡所見的深空天體。