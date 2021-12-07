警方在現場查獲毒品咖啡包。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣警察局刑事警察大隊近日破獲多件毒品案，逮捕一名販賣第三級毒品咖啡包的賴姓男子，以及販賣混入多種新興毒品之毒品咖啡包的林姓男子，訊後將兩人依毒品危害防制條例送辦。

苗栗警方日前接獲情資中部某販毒集團兜售毒品，循線擴大追查，逮到賴姓、林姓嫌犯。其中林嫌販賣俗稱俗稱「喵喵」的第三級毒品4-甲基甲基卡西酮(Mephedrone)，林為了吸引年輕人購買，還用超級瑪利及鐵觀音做為毒品咖啡包的包裝。

苗縣警局刑大指出，攔查林姓嫌犯時，林不但拒捕還駕車衝撞警車，隨後將其圍捕壓制，並在林嫌車上查獲混合第三級毒品二甲基卡西酮及4-甲基甲基卡西酮毒品咖啡包25包(超級瑪利包裝毒品咖啡包12包、鐵觀音包裝毒品咖啡包13包)及第三級毒品愷他命13包等證物。

苗栗在本縣流竄，查獲賴嫌販賣經警方擴大溯源追查，一舉查獲林姓犯嫌販賣毒品，渠販賣其中包括犯嫌為吸引年輕人購買，以之外包裝。

苗栗縣警察局表示，最近混合式毒品興起，多以時下流行三合一飲品包裝作為販賣噱頭，呼籲民眾不要好奇嘗試，警方也會持續成立專案小組與檢察機關密切合作，戮力緝毒刨根溯源。

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