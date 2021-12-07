農委會農糧署北區分署為行銷推廣國產米穀雜糧，輔導桃園市觀音區農會於7日假觀音區農會觀音辦事處辦理「冬節米食推廣行銷活動」，現場選購荷田香米（桃園3號米）等農特產品滿額贈送秋季限定觀音在地台農57號黃金地瓜，現場還有搓湯圓競賽、米飯糰DIY活動和米食品嚐等活動，觀迎民眾一同來品嚐冬至團圓幸福滋味，安心選購在地優質農特產品。

農糧署北區分署表示，為提高國產稻米產業競爭力，農糧署積極輔導農民種植高品質安全的稻米，觀音「荷田香米」品種為桃園3號，是觀音農友悉心照顧栽培所生產品質優良的好米，米粒飽滿、晶瑩剔透、口感絕佳、具有濃郁宜人的芋頭香氣，近年來更席捲各大品質競賽獎項，品質深獲好評。荷田香米強調觀音在地生產，推薦給消費者，絕對能擄獲你的心。

北區分署說明，觀音區農會擴建觀音辦事處特別規劃農產品專區，展售在地優質的農特產品以服務鄉親，7日當日購買農特產品滿額贈送在地新鮮現採台農57號黃金地瓜，還有舉辦搓湯圓競賽以及米飯糰DIY等活動，除了傳承冬至節慶吃湯圓的傳統習俗，也讓民眾體驗手做米飯糰的樂趣，同時宣導產銷履歷、三章一Q優質農產品標章政策與制度，讓消費者更加認識經驗證之安全、安心農產品，聰明選購國產優質好米，年終歲暮送禮暖心又實在。