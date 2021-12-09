台南庇護工場年菜預購起跑。（劉秀芬攝）

台南庇護工場年菜預購起跑，展翼烘焙庇護工場伴手禮新推出焦糖堅果塔、酥脆手工餅乾。（劉秀芬攝）

台南庇護工場年菜預購起跑，吉茂庇護工場推出時下最夯吉祥紅包袋。（劉秀芬攝）

台南庇護工場年菜預購起跑，錦霞樓今年特別為庇護工場研發黃金西魯肉新菜色。（劉秀芬攝）

福虎年將近，又到農曆年年菜預購時節，台南市6家庇護工場9日在官田區農會前展示最新年菜、伴手禮禮盒、紅包袋、月曆商品，台南市長黃偉哲親自代言推薦，邀民眾力挺庇護工場，訂購年菜、伴手禮，既可以享美食又能助公益。

喜憨兒基金會表示，自「愛點心」庇護工場2018年推出冷凍年菜後，每年都推出新菜色，今年繼續與漢典食品、台南巿知名餐廳錦霞樓合作，推出豐盛年菜組合，包括有龍鳳呈祥干貝雞湯鍋、珠圓玉潤慶團圓，象徵招財進寶。

錦霞樓今年特別為庇護工場研發黃金西魯肉菜色，主要成分有大白菜、蛋酥、肉絲、魚皮、蟹肉，豐富配料結合專屬精選的鮮美湯頭，口感濃郁，並將技術移轉給庇護工場。因應素食人口漸漸增多，庇護工場也推出2款素食組合，有蔬食佛跳牆、素油飯、素肉香芋獅子頭等口味。

喜憨兒基金會表示，單一道菜358元起，五福臨門好運旺年菜組優惠價2888元，持五倍券消費則更加碼贈50％，訂購截單日為明年1月17日，最後宅配日是1月24日，常態商品全年均可訂購。

此外，展翼烘焙庇護工場伴手禮新推出焦糖堅果塔、酥脆手工餅乾；蓮心園庇護農藝工場推薦熱銷的綜合生菜、無毒日曬米、紫蘇梅及蛋香烘焙的蛋捲禮盒；吉茂庇護工場推出時下最夯吉祥紅包袋；創義也有客製化年曆、月曆等多元印務產品，都是送禮的好選擇。

台南市勞工局表示，除了可預購冷凍年菜宅配到家，各農會超市在農曆年節前也有販售，台南市油漆工程業職業工會更率先響應，採購喜憨兒庇護工場的「五福臨門好運旺」年菜組，送給職災、弱勢家庭，讓他們不用再費心準備食材即可享用美食。

黃偉哲也呼籲各企業與市民朋友選擇身心障礙朋友用心製作的產品，將庇護好禮介紹給更多朋友認識，不僅能讓年節送禮錦上添花，更直接鼓舞身心障礙朋友，讓他們找回自信、自尊。