無黨立委林昶佐今日中午接受網路節目訪問時回應，有關外界傳聞是否要加入民進黨這件事，其實自己一直都沒有排斥，但短期內還是先把階段性任務完成。

林昶佐曾在2008年總統大選時幫當時的民進黨總統提名人謝長廷助選，過去也被視為是謝的青年軍。2014年太陽花學運後，林昶佐與民間社運人士等人籌組新政黨「時代力量」，並於2016年當選台北市中正萬華選區立委。但後來已退出時力，現為無黨籍身分。

林昶佐指出，自退出時力而轉變成無黨身分後，因為有很多活動要用無黨身分來做，比方說香港友好連線，上屆就是因為有黨派問題導致規模不大，用小黨身分比較不會陷入大黨之爭。

林昶佐說，香港民主社運人士黃之鋒去年來到台灣，希望香港跟台灣的國會連線可以是跨黨派，那時候就認為要用無黨籍身分來推動，之後國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量等都有人參加。

林昶佐表示，有關自己未來會不會加入民進黨這件事，其實自己也跟很多退出時力的議員說過，如果未來規劃的路，要長遠的話，就得看跟哪個政黨理念相近，還是得加入。

林昶佐指出，自己從未排斥加入民進黨，但有些無黨身分的工作還沒做完，短時內要先把階段性任務完成。另外，有關林昶佐立委罷免案已經確定成案，將於2022年1月9日舉行罷免投票。