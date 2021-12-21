外傳民眾黨與「反罷昶」政治交換　柯文哲否認：罪大惡極就罷免

外傳如果民眾黨支持反對立委林昶佐罷免，明年林昶佐將力挺民眾黨在中正、萬華提名的議員。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲21日表示，不應該有政治交換，如果罪大惡極就把他罷免，但不是就算了。
民眾黨在中正、萬華區的選票占15％，外界分析可左右罷昶戰局，外界好奇柯文哲會否支持罷昶，他昨說沒有人來找過，外界詢問如果有來找的話會答應嗎？柯文哲強調，這2年來政治動員對台灣社會不是很健康，要選立委應該是大家講政見或理念，但不是這樣，每一個電視台政論節目都在講歹話，幾10年前的事在那邊繞，不是一個很健康的社會。
北市議員應曉薇以個人名義邀柯文哲加入罷昶，柯文哲說，他的戶籍在大安區，不是在萬華區。
外傳如果柯文哲願反罷免，林昶佐將挺中正、萬華區民眾黨提名的議員，柯文哲認為，政治交換不應該，是就是、不是就不是，如果罪大惡極就把他罷免，但不是就算了。
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