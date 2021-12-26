台中市第二選區民進黨候選人林靜儀下午在霧峰區福新宮舉辦造勢活動，資深媒體人王瑞德上台助講，砲火直攻顏家父子。（馮惠宜攝）

台中市第二選區民進黨候選人林靜儀下午在霧峰區福新宮舉辦造勢活動，林靜儀也出面呼籲大家一月九日要還陳柏惟一個公道。（馮惠宜攝）

台中市第二選區立委補選進入倒數14天，民進黨候選人林靜儀26日下午在霧峰區福新宮舉辦造勢活動，包括總統府資政黃越綏、立委劉世芳、賴品妤以及何欣純等人都上台助講。(馮惠宜攝)

台中市第二選區立委補選進入倒數14天，民進黨候選人林靜儀今（26）日下午在霧峰區福新宮舉辦造勢活動，包括總統府資政黃越綏、資深媒體人王瑞德、立委劉世芳、賴品妤以及何欣純等人都上台助講，砲火猛攻國民黨候選人顏寬恒家族土地、違建爭議，也呼籲在場鄉親1月9日票投林靜儀是還陳柏惟公道，也是還給台中人土地正義。

劉世芳首先登場，他感謝霧峰鄉親1218公投和總統蔡英文站在一起，在1月9日補選她也提出四個不同意：包括不同意家族政治、不同意國民黨的人說這個地方賄選就能買票當選、不同意把霧峰當成家族政治的後院、不同意台中市政府對顏家所做所為裝沈默，也呼籲大家要用選票支持一個為土地打拚公平正義的人。

王瑞德也提出四個不同意投顏家的理由，第一個不同意立法委員在國會殿堂質詢台中港105號碼頭，事後讓親戚標得20年經營權；第二個不同意人民的稅金讓人拿到酒店酒家花天酒地，第三個不同意任何人用巧門把公共設施保留地拿去建自家招待所，第四個不同意顏家做台灣海線土地的主人；他更說自己今天（26日）生日，生日願望就是要讓林靜儀高票當選。

黃越綏說，顏清標由黑漂白，叫浪子回頭，她鼓掌叫好，但要不是顏家罷免陳柏惟讓大家不捨，顏家所有不乾不淨的事不會被挖出來，還說她站出來挺林靜儀是為大家討一個自由民主的帳，要從林靜儀身上討回公道，要選民讓女人出頭天。

林靜儀回憶陳柏惟競選時，她曾陪他掃街拜票，當時大家一票一票把他送進立法院，拿下11萬高票，結果他就任才一年，對手（顏寬恒）就寫好連署書要把他罷免掉，陳柏惟認真打拚，在立院出席率百分之百，把他罵到無一是處，罷免他後，讓中二選區三個月都沒有立委可以依靠，很多建設停擺。

林靜儀也說，台中第二選區有夠可憐，先忙罷免，罷免完就忙公投四個不同意，好不容易公投戰勝，現在還要補選，但對手有一次還說，三個月選三次很累，是把中二選區選民當塑膠嗎，她高分貝喊，這都是你們國民黨搞出來的，罷免、公投、補選都是你們搞的還好意思說！她也強調，一月九日如果大家沒出來投票，那陳柏惟就白白冤枉了。