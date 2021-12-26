台中市第二選區立委補選進入倒數14天，民進黨候選人林靜儀今（26）日下午在霧峰區福新宮舉辦造勢活動，包括總統府資政黃越綏、資深媒體人王瑞德、立委劉世芳、賴品妤以及何欣純等人都上台助講，砲火猛攻國民黨候選人顏寬恒家族土地、違建爭議，也呼籲在場鄉親1月9日票投林靜儀是還陳柏惟公道，也是還給台中人土地正義。
劉世芳首先登場，他感謝霧峰鄉親1218公投和總統蔡英文站在一起，在1月9日補選她也提出四個不同意：包括不同意家族政治、不同意國民黨的人說這個地方賄選就能買票當選、不同意把霧峰當成家族政治的後院、不同意台中市政府對顏家所做所為裝沈默，也呼籲大家要用選票支持一個為土地打拚公平正義的人。
王瑞德也提出四個不同意投顏家的理由，第一個不同意立法委員在國會殿堂質詢台中港105號碼頭，事後讓親戚標得20年經營權；第二個不同意人民的稅金讓人拿到酒店酒家花天酒地，第三個不同意任何人用巧門把公共設施保留地拿去建自家招待所，第四個不同意顏家做台灣海線土地的主人；他更說自己今天（26日）生日，生日願望就是要讓林靜儀高票當選。
黃越綏說，顏清標由黑漂白，叫浪子回頭，她鼓掌叫好，但要不是顏家罷免陳柏惟讓大家不捨，顏家所有不乾不淨的事不會被挖出來，還說她站出來挺林靜儀是為大家討一個自由民主的帳，要從林靜儀身上討回公道，要選民讓女人出頭天。
林靜儀回憶陳柏惟競選時，她曾陪他掃街拜票，當時大家一票一票把他送進立法院，拿下11萬高票，結果他就任才一年，對手（顏寬恒）就寫好連署書要把他罷免掉，陳柏惟認真打拚，在立院出席率百分之百，把他罵到無一是處，罷免他後，讓中二選區三個月都沒有立委可以依靠，很多建設停擺。
林靜儀也說，台中第二選區有夠可憐，先忙罷免，罷免完就忙公投四個不同意，好不容易公投戰勝，現在還要補選，但對手有一次還說，三個月選三次很累，是把中二選區選民當塑膠嗎，她高分貝喊，這都是你們國民黨搞出來的，罷免、公投、補選都是你們搞的還好意思說！她也強調，一月九日如果大家沒出來投票，那陳柏惟就白白冤枉了。
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