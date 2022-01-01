台北市中正萬華選區立委林昶佐罷免案，將於明年1月9日投票。罷免林昶佐總部在捷運龍山寺站，手持著最新口號「回去唱歌啦」牌子。前民進黨立委沈富雄表示，民進黨全力下去護他，連總統都要來了，這個問題大了。

沈富雄31日在政論節目《少康戰情室》中表示，林昶佐相對是安全的，因為民進黨，連總統都要來了。而罷免他舉的3個理由，其實都不是很大的理由，那3個理由，當年他大概也有犯過，比如說你對選區沒有盡力。

沈富雄接著表示，如果林昶佐罷免成功後，雙方到底誰要下來去奪這一席，大家並沒有一個非常清楚的一個「圖像」，所以才懶洋洋。如今民進黨全力下去護林昶佐，護林昶佐就跟護台中第二選區民進黨候選人林靜儀一樣，都是要護台灣的，這個問題大了，所以林昶佐是安全的。

資深媒體人尹乃菁則認為，就時間和對象，救了林昶佐，如果這是在疫情爆起來的時候，很快成案，然後就投票，林昶佐就很難過得了這一關。然後台北市議員鍾小平人緣太差了，他去年時為了挺台北市長柯文哲，然後退出國民黨，他就是行事風格比較有爭議，所以他這次出來推補選，都沒有人想要跟著他走。