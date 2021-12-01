經過了近半年嚴峻的抗疫時期，疫情也終於在年底趨緩，各百貨除了推出優惠，同時也出盡渾身解數來準備吸引百貨人潮，而今年各業者更是積極與各大人氣IP合作打造耶誕裝置及活動，像Global Mall就與韓國人氣手遊《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》、《薑餅人王國》合作，推出在新北中和特別打造期間限定的獨家飄雪「耶誕薑餅人王國」，還有獨家的「餅乾遊樂場溜滑梯」、「草莓吉拿棒盪鞦韆」，以及限定快閃店等活動。

三創生活園區就率先在12月8日前展出了第2屆「都市怪獸造型創作大賽」，更現場還原BOUNCE老師工作室讓粉絲拍照。（三創生活園區提供）

三創生活園區就率先在12月8日前展出了第2屆「都市怪獸造型創作大賽」，不僅有此次參賽的作品長出，還有第一屆獲選作品於現場首度公開銷售，由塗鴉藝術家BOUNCE老師帶領所有獲勝作品共同推出，更現場還原BOUNCE老師工作室讓粉絲拍照，另外在耶誕的25日及26日當天，更特別舉行了「ACG玩樂地圖」活動，現場不僅有二手玩具市集，還有美食餐車、動漫團體表演等。

ATT e Life就將於明年1月2日前推出「激安！勇者大人們的年末採購祭！」，將祭出期間限定的「韓國商品展 韓流商品大賞」，更可到現場親自玩《魷魚遊戲》的經典任務，另外還有「野獸國聖誕狂歡-還有皮克斯毛朋友在裡面」，以及「funbox 玩具大明星《耶誕快閃店》」，15日至1月16日期間將攜手迪士尼、皮克斯重現《玩具總動員》安弟的房間讓粉絲與玩具們打卡合照，另更特別與《天竺鼠車車》及《超人力霸王》打造玻璃雪屋。

就連高雄的統一時代百貨高雄店也在13日前帶來了人氣的「國際知名插畫家Cherng」年度力作《國插週報：人間不思議》特展，現場有8米高的跑貘氣球以外，還有160坪的戶外限定展覽，而在明年1月10日前還有最近放映第2季的《鬼滅之刃》期間快閃店，以及全台獨家首站「《鬼滅之刃》主題限定café」；至於高雄夢時代購物中心也在明年1月2日前帶來了《天竺鼠車車》限定快閃店，不僅還原了動畫商店街的「城市街景拍照點」，更帶來了大型天竺鼠車車氣偶「馬鈴薯」讓粉絲現場合影，以及400款周邊商品供選購，不管南北部都有可愛IP等著大家一起過耶誕。

ATT e Life就將於明年1月2日前推出「激安！勇者大人們的年末採購祭！」，更特別與《天竺鼠車車》及《超人力霸王》打造玻璃雪屋。（ATT e Life提供）

統一時代百貨高雄店在13日前帶來了人氣的「國際知名插畫家Cherng」年度力作《國插週報：人間不思議》特展，現場有8米高的跑貘氣球讓粉絲拍照。（統一時代百貨高雄店提供）

統一時代百貨高雄店在明年1月10日前推出了《鬼滅之刃》期間快閃店，以及全台獨家首站「《鬼滅之刃》主題限定café」。（統一時代百貨高雄店提供）