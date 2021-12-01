雙北地區兩大盛事「台北燈節」與「新北歡樂耶誕城」將在12月份登場，一片片越夜越迷人的燦爛燈海，伴旅人年終歲末留下溫馨又浪漫的閃亮回憶。擁有地利之便的台北凱達大飯店在此期間推出「閃耀新希望」住房專案，每房只要2588元起，假日加價500元，除了含2客精緻早餐，再贈送捷運1日票與艋舺在地的「百草健康浴包」，暢遊各大景點後再泡個既暖身又紓壓的藥草浴。為增添節慶氛圍，台北凱達亦並準備多樣好禮，參加FB粉絲團的打卡活動，再贈送螢光眼鏡乙支與台北燈節的活動專屬口罩。

2021台北燈節「七彩八寶新世界」自12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行，以萬華站前廣場周邊為主要區域，將展出史上第一個會跳舞的主燈「NEW」以及結合傳統藝術、現代創新三大特色主題燈區，其中以AR技術開發出創新賞燈，只要拿出手機就可以進入燈節元宇宙冒險，在台北凱達大飯店的周邊以及艋舺街道上可以欣賞主題燈籠高掛在天際、或是遇見來自深海的水母。此外台北凱達還有專屬燈區-由日本青森「睡魔祭典」的手作藝術家，將這些參與過祭典的睡魔畫作再利用製作成獨一無二的掛燈為大眾祈福，連天橋也點綴了繽紛閃亮的牛造型燈飾。煥然一新的艋舺地區因為台北燈節更讓人驚艷，不僅賞燈還能品嚐當地小吃，感受臺北城新舊融合的文化魅力。

離台北凱達大飯店只要車程10分鐘的「新北歡樂耶誕城」將在12月3日正式展開，今年首度與樂高合作，將耶誕城全面妝點成樂高風，不但有14公尺的樂高耶誕老人，新北市民廣場、萬坪公園、板橋車站前廣場也都有規劃滿滿的樂高元素展區。