迎接耶誕節，台北文華東方酒店深受貴婦喜愛的「青隅」，即日起至明年1月9日推出「耶誕繽紛」下午茶套餐，由行政西點主廚趙崇曦以歡樂耶誕為題打造精緻可愛的甜點，鹹點則攜手文華精品「Cafe de Lugano」 的法籍主廚菲德烈克．朱利安（Frederic Jullien），將尼斯沙拉、鴨肝、煙燻鮭魚等經典美味，都化為引人食慾的可口點心。

台北文華東方酒店行政西點主廚趙崇曦打造以歡樂耶誕為題的討喜甜點。（台北文華東方酒店提供）

「耶誕繽紛」的甜點中，融合了雪花、耶誕老人、耶誕樹等節慶元素，精巧得讓人捨不得吃下肚。「耶誕雪花」 覆盆子開心果慕斯，底層為開心果蛋糕，舖覆帶有馥郁堅果香氣的開心果慕斯以及酸甜的覆盆子果醬；「耶誕老人」白巧克力金桔蛋糕的內餡以白巧克力慕斯與金桔奶霜搭配杏仁蛋糕組合而成，襯以耶誕帽與皮帶造型巧克力；「耶誕樹」巧克力太妃糖泡芙，則在香草太妃糖風味的泡芙內，填入濃郁的榛果巧克力奶霜。

精緻鹹點則有「蟹肉雞蛋沙拉起司泡芙」，是經典可口的雞蛋沙拉再升級，搭配蟹肉以及魚子醬；「黑櫻桃鴨肝佐紅辣椒凍」用鴨肝慕斯搭配黑櫻桃醬與埃斯佩萊特紅辣椒凍，上頭再以金箔裝飾點綴；「尼斯沙拉佐鮪魚醬汁」則將鮪魚、水煮蛋、番茄以及生菜組合而成的迷你版尼斯沙拉，為經典佳餚帶來令人耳目一新的風貌。

「Café de Lugano」法籍主廚菲德烈克．朱利安以鴨肝、煙燻鮭魚等誘人食材，製出精緻可口的鹹點。（台北文華東方酒店提供）

除了甜、鹹點之外，套餐還包含肉桂風味的傳統英式司康餅，搭配季節限定的橙果蔓越莓自製果醬與德文郡凝脂奶油，以及黑森林生乳包、耶誕球造型的柚子洋梨紅茶慕斯、經典法式煙燻鮭魚巴黎布里歐與洋蔥卡士達青豆塔，也能品飲配特選茶品或咖啡。「耶誕繽紛」下午茶套餐有經典下午茶、香檳下午茶及招牌魚子醬下午茶可選，分別是每人1380元+10%、1980元+10%及3980元+10%。