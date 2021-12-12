MFK耶誕童話香氛市集精選特寫照。（MFK提供）

MFK耶誕童話香氛市集精選特寫照。（MFK提供）

MFK耶誕童話香氛市集精選特寫照。（MFK提供）

MFK耶誕童話香氛市集精選特寫照。（MFK提供）

法國頂級精品香氛 打造專屬香氛市集。（MFK提供）

法國天才調香大師Francis Kurkdjian特意將耶誕歡愉精神融入生活，誠邀眾人跟隨滑冰好手的腳步，由巴黎出發，啟航巡訪倫敦、紐約、上海和莫斯科等國際大城的環球香氛之旅，即日起至2022年1月3日在新光三越台北信義新天地A11，隆重推出全台獨家「A Christmas Tale耶誕童話」香氛市集。

「A Christmas Tale耶誕童話」香氛市集現場，特別矗立2.4米高耶誕樹，令人聯想漫步冬季的巴黎場景，亦成最具濃厚節慶氣氛的吸睛焦點，藉由Maison Francis Kurkdjian的詮釋化作展示檯，裝填耶誕限量系列及人氣商品；凡蒞臨「A Christmas Tale耶誕童話」香氛市集，可獲得《香氛探索之旅》，藉由香氣指南按圖索驥，巡禮悉心擘劃的耶誕試香檯，深度解謎MFK標誌性香氛及多元香材；旅程結束後，還可將香氣指南帶走，成為本趟《香氛探索之旅》最具紀念意義的幸運物。

凡於指定期間消費即贈Maison Francis Kurkdjian耶誕限定香氛明信片，為重要的人寫下祝福，由櫃上人員免費寄送；凡於指定日期前在香氛市集購買35ml以上香水，即可預約客製化精緻刻瓶服務。