亞太電信落實ESG永續經營，為拓展5G營運版圖，6日與台新銀行完成亞太電信60億元永續連結（ESG）聯合授信案簽約。

亞太電信表示，聯貸案由台新銀行統籌主辦，資金用途將支應亞太電信之3.5GHz頻段5G網路共頻共網合作案，以及亞太電信資本支出，穩定中期營運資金。

此次聯貸案由台新銀行擔任統籌主辦兼額度管理銀行，另有凱基銀行、土地銀行、華南銀行、新光銀行、彰化銀行、上海商銀、高雄銀行、安泰銀行、板信銀行、王道銀行、台中銀行參貸。

亞太電信表示，原本預定籌募金額為50億元，後因連結ESG調整機制，就亞太電信相關永續指標表現、績效達成度，提供利率減碼優惠，深獲金融同業熱烈支持及踴躍參貸，認購比達158％，最終以推案上限60億元結案。

亞太電信董事長兼總經理陳鵬表示，此次ESG聯貸案為電信業首例，顯示金融業對亞太電信致力結合永續、推動智慧生活的發展策略，給予高度肯定與認同。亞太電信2021年甫榮獲「台灣企業永續獎」、「幸福企業」雙金殊榮，並完成台灣電信史上第一個5G之3.5GHz共頻共網服務商轉，關鍵的策略合作創造共贏新局。

亞太電信善盡企業公民責任，落實ESG永續經營，為拓展5G營運版圖，而簽訂ESG聯貸，陳鵬強調，展望5G，亞太電信輔以優質5G網路，衝刺行動通信業務，同時攜手生態圈夥伴，擴大新經濟營運動能，永續經營實現利害關係人對於公司之期待。

台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，台新銀行主辦的亞太電信永續發展指數連結聯貸案是電信業連結ESG聯貸案首例。這次由台新銀行擔任統籌主辦兼額度管理銀行，另有凱基銀行、土地銀行及華南銀行、新光銀行、彰化銀行、上海商銀、高雄銀行、安泰銀行、板信銀行、王道銀行、台中銀行參貸，皆看好該公司未來的業務發展前景。