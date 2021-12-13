元大金(2885)旗下元大銀行持續配合金管會金融科技發展路徑，分階段推動開放銀行(Open Banking)的實務作法，現已完成開放銀行第一、二階段串接業務。而元大銀行均為首波獲主管機關核准的金融機構，目前已有五家以上的策略合作夥伴，TSP(Third-Party Service Provider，第三方服務提供者)合作夥伴數更是金融業界第一名，為持續拓展開放銀行業務，讓客戶體驗跨場域、開放創新的金融服務，與遠傳「friDay理財+」合作串接第二階段業務，持續擴展應用場景。

元大銀行Open Banking第二階段首波合作對象，為與TDCC台灣集中保管結算所串接的「集保e手掌握」APP，以提供客戶使用「集保e手掌握」APP查詢銀行存款帳戶資訊新功能。元大銀行自與集保合作開放銀行第二階段消費者資訊查詢業務，半年來已累計逾30000名以上客戶使用體驗，查詢筆數逼近70萬筆，滿足客戶資訊合一需求。

為持續拓展開放銀行業務，讓客戶體驗跨場域、開放創新的金融服務，正式與遠傳合作推出開放應用程式介面（Open API）跨平台的台幣帳戶及信用卡帳務資訊查詢服務，讓客戶可以體驗更多元的金融服務。

遠傳「friDay理財+」為透過開放銀行API串接元大行動銀行APP，客戶只要完成相關身分驗證及認證授權流程後，即可於遠傳電信「friDay理財+」APP享有帳務整合服務，讓客戶得以透過「friDay理財+」APP檢視銀行端台幣存款帳戶及信用卡帳單等資訊，使客戶在一個APP中就可以完成帳務查詢及信用卡費繳費服務，隨時掌握個人資產及消費狀況。

元大銀行推動數位轉型，自2020年開展的「新興科技應用發展計畫」、「數位轉型深耕計畫」、「數位力創新專案計畫」，陸續導入機器人流程自動化(RPA)、新模式消費貸款、多元行動支付等服務上線後，使用人數及交易量均大幅提升，為達成「全通路虛實整合，提供一致化的服務體驗」的持續性目標，並將配合金管會第三階段交易面資訊規畫，持續進行跨領域合作與資源整合，建構一站式完整的開放銀行金融服務。