元大金控暨元大文教基金會提供學子高達20萬元，媲美總統教育獎學金的「元大優秀人才獎學金」，16日舉辦第六屆頒獎典禮，本屆共有66位同學獲獎，為歷年之最，而推動至今共有349人次得獎受惠。 元大金指出，優秀人才獎學金設立初衷，是為了不讓優秀學子因經濟困頓失去求學機會，元大金控積極透過行動助學培育，與聯合國永續發展目標同步，落實SDG4平等教育項目，確保學生能享有公平與高品質教育權益；受到Covid-19疫情影響，今年申請件數增加，元大為幫助更多優秀學子度過難關，今年特別增加獎學金名額，盼透過獎學金幫助更多青年自立。 元大金控董事長暨元大文教基金會董事申鼎籛在頒獎典禮上勉勵同學，人的一生雖然起跑點不一樣，每一人都有順境跟逆境，非常的公平，重點在人的價值是由自己掌握創造，外在環境不管好或壞都是可以讓自己變更好的養分。

「元大文教基金會就如同一位前輩，看到還在泥濘中打滾的我們，溫柔的伸出援手，拉我們一把。」今年獲獎的同學個個都有奮鬥不懈的感人故事，其中就讀政治大學的沈同學表示，面對經濟壓力與學業的拉扯，他雖然常會感到孤單但仍然選擇樂觀面對，靠著「優秀人才獎學金」的支持，他會更努力朝夢想的道路邁進。

另一位二度獲獎的許同學透露，第一次獲得獎學金後，讓她能安心念書，而且有餘力擔任志工回饋社會，她分享回到元大擔任志工教育學童學習正確理財觀念的心路歷程，「活用專業幫助他人是件開心的事，擔任志工的過程，往往讓我強烈感受自己是多?的幸福。」從做志工得到許多正能量的許同學也勉勵獲獎同學現階段在能力範圍內，盡量為他人付出，將這份溫暖持續傳遞下去。

元大提供獎學金作為同學的後援，並在典禮活動後安排專業理財課程，提供獲獎同學能累積更多人生的「知識財富」，課程以風險管理的角度，用「理財金字塔」帶出儲蓄與投資的重要性，並透過認識金融商品選擇最適合自己的理財方式，教導同學善用手中的每一分錢。元大文教基金會深耕教育領域，元大集團積極落實人才培育期盼透過關懷和鼓勵，提供學子最堅實的後盾，持續學習勇敢追夢。