不讓疫情打亂追求幸福的腳步，在國內疫情趨緩之際，兆豐銀行為照顧同仁幸福，近期選在台北及台中舉辦未婚聯誼，為單身行員搭起友誼的橋樑。其中，台北場78人參加，最佳速配5對、一般速配17對，配對率高達56％，台中場38人參加，最佳速配3對、一般速配7對，配對率也高達53％，顯見頂著兆豐銀行的金字招牌，也很容易受到青睞，成為理想的另一半。

有鑑於網路交友陷阱及詐騙多，為了讓同仁早點幸福成家，兆豐銀行舉辦的未婚聯誼，雖然以內部員工為主，也開放少數名額給優質企業的單身員工共同參與，不論是內部往來或是與外部企業同仁互動，超過五成的超高的速配率，證明了兆豐銀行海選出來的優質員工，有較高的機會被選中成為理想的人生伴侶，而銀行員的工作性質相對單純，收入也較為穩定，工作之餘也較能兼顧家庭，對於重視家庭生活的單身族，是非常合適的交往對象。

兆豐銀行為國內公股銀行資優生，行員素質高，學經歷佳，向來為國內金融業的翹楚，整體薪資待遇佳，員工福利十分優渥，除了基本薪資待遇，還有員工持股信託、員工酬勞、年節獎金、旅遊補助等各項福利。為鼓勵適婚年齡員工結婚與生育，兆豐銀行提供3萬元的結婚補助、每胎8萬元的生育補助，以減輕員工成家及育兒的負擔。而透過此次未婚聯誼速配結婚者，銀行也將另外提供大紅包，來表達祝福。