天氣轉涼，也宣告泡溫泉的旺季來臨！交通部觀光局今年再度結合全台19個溫泉區舉辦「2021-2022台灣好湯」活動，今日舉行啟動儀式，民眾前往全台400多家合作業者住宿或泡湯，使用振興五倍券或國旅券消費滿200元，即有機會抽中溫泉住宿券及iPhone 13。

觀光局邀請國際知名設計師沙布喇安德烈、針織女王潘怡良與曾參與柏林時裝週、紐約時裝週的設計師群們，為全台灣19處溫泉區域的打造專屬時尚浴衣，展現獨一無二的溫泉暖時尚。

交通部政務次長陳彥伯表示，交通部觀光局自2007年起推動溫泉品牌化，以「台灣好湯」行銷全台的溫泉區，將台灣溫泉推上國際。新冠肺炎疫情爆發以來，政府推出振興五倍券及國旅券，期能刺激國內消費及帶動經濟振興，台灣好湯也加碼振興五倍券優惠抽獎活動。

陳彥伯說，台灣溫泉是剛剛好的40度Ｃ，不只是療癒的暖度，更是充滿人情味的暖度。

觀光局主任秘書林佩君表示，觀光局以健康40度C的概念推廣台灣好湯品牌，希望遊客用「溫度」認識台灣，觀光局整合超過400家合法溫泉旅宿業者，民眾只要於全台溫泉區域特約店家住宿或泡湯，使用振興五倍券或國旅券消費滿200元，憑認證後的消費發票上網登錄，即可抽住宿券及iPhone 13，歡迎遊客帶著抽中的泡湯券，攜家帶眷一起到全台各地泡湯、吃當季美食，活絡在地消費。

「2021-2022 台灣好湯」活動即日起開跑，一直到明年4月底止，期待不只帶動台灣秋冬溫泉旅行熱潮，更將台灣溫泉區域的各樣美好、溫暖的感受傳遞給更多人，讓溫泉真正撫慰人心。