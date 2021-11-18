疫情趨緩，北市府加碼振興萬華，但議員郭昭巖（左）質疑宣傳成效差，多數在地店家都不知道市府有舉辦「台北熊好券」、「台北購起來」活動。（摘自台北市長柯文哲YouTube）

本土新冠肺炎疫情趨緩，台北市拚振興推出「熊好券」、「台北購起來」刺激消費，不過，議員郭昭巖18日質疑，萬華在疫情期間是重災區，市長柯文哲說要加碼萬華振興，結果很多知名店家根本不知道熊好券、台北購起來，熊好券在萬華使用率很低，登錄萬華店家發票參加台北購起來抽獎的收據與發票也少得可憐，質疑市府加碼沒有效。市府對此回應，將加強安排在萬華辦活動宣傳。

郭昭巖今在市政總質詢扮演《鬼滅之刃》禰豆子，邀柯文哲一起到西門町cosplay衝刺觀光，她指出，今年5月本土疫情爆發，萬華成了重災區，即使現在疫情趨緩，人潮還是沒有回流。

郭昭巖指出，龍山寺地下街慘兮兮，經營命理的老師走了10多位，逛街人潮剩下3成左右，業者盼市府減免使用費和管理費不能全市一視同仁，另外艋舺公園拆遷安置戶190攤彙整成22個店鋪，每個店鋪有8至9個安置戶，市府紓困發2萬元，每個約只發到2000元，艋舺夜市、廣州街夜市人潮不多，在地下室的空間人更少，快撐不下去了。

她表示，市府祕書長陳志銘簡直是柯文哲的「豬隊友」，索取熊好券使用狀況資料，竟說上周對帳資料還沒出來，這恐怕也成了店家不願佩合的原因之一。

郭昭巖質疑，柯文哲說要加碼萬華，但熊好券店家少的可憐，熊好券在萬華的使用率很低，很奇怪的是，台北車站屈臣氏可以使用，西門町的竟不能用，還有一堆知名店家都不知道台北熊好券、台北購起來，市府宣傳根本不夠，花這麼大筆錢效益確不好，她要求每周滾動式檢討。

她說，熊好券首3天在萬華使用情況，除饗購券用了0.412％、1萬8533張外其他都很慘，尤其住宿券僅用30張，使用率是總數的0.053％，市集券用了0.111％、556張，藝文券0.3111％、621張、運動券0.039％、77張，希望市府開發轉讓功能或發放紙本，讓其他人也有機會使用。

此外，郭昭巖還指出，台北購起來登錄狀況也不理想，萬華至15日為止僅登錄73張收據，發票也只占總數4.8％，萬華加碼抽獎卻都很少，加碼好像沒有用。

對此，柯文哲回應，熊好券轉讓可以考慮，陳志銘則說，票券和個人身分連結在一起，可能無法轉讓，下次有機會可再研議；北市商業處長高振源強調，12月會加強在萬華安排活動、宣傳讓更多人去消費。