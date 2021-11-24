雙11前腳剛走，黑色星期五購物旺季即將到來，全國電子（6281）於25～30日祭出「黑色星期五」超狂優惠，滿額享精選商品加一元多一件，買家電送家電，掃地機器人、按摩槍、烤箱只要一元就能帶回家，積極搶攻年底消費旺季商機。

全國電子為搶攻「黑色星期五」商機，除了在25～30日祭出優惠活動，26～28日期間前往指定門市限定「黑色星期五」特選商品，優惠更是殺到32折，買大家電直接省萬元；另外，全國電子提供多元數位行動支付優惠，讓民眾靈活運用聰明支付，結合「黑色星期五」購物節推出3C數位支付獨家活動，年底前振興五倍券數位綁定Pi拍錢包滿2萬回饋500P，11月25日～12月22日街口支付最高享8％回饋。

全國電子「黑色星期五」推消費滿額加一元多一件，11件滿額一元好禮供消費者挑選，價值10900元的智能掃地機器人只要一元就能帶回家，等於消費者來全國電子買家電再送家電，另外，買大家電送現金折價券，冰箱、洗衣機最高送3500元，電視滿萬送千再享好禮，空調滿萬送千，買空調再享原廠好禮送，回函最高送8000元，趁歲末年終搶便宜趁現在。

尤其近期氣候不穩定，全國電子指出，冬天陰雨綿綿，衣服來不及穿，換台洗脫烘一鍵搞定的洗衣機正是時候，不用再等明天，現在洗馬上穿，滾筒洗衣機最高送3500元，還有全國電子獨家好禮送。