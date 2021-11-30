台股今(30日)受美股反彈激勵開高，盤中一度站上17500點，大漲207點，但受MSCI季度調整盤後生效影響，漲勢收斂，終場收在17427.76點，漲99.67點，成交值4391億元，三大法人合計賣超185.3億元，其中，外資變臉轉賣超166億元，並狂賣群創8萬張、友達7.3萬漲，華航、長榮航也遭外資賣超2.7萬及1.5萬張。

台股今日也收月線，呈現月線連2紅，較上月上漲440點。盤後觀察三大法人動向，外資及陸資賣超166.83億元，自營商賣超23.08億元，投信則仍買超4.61億元，合計賣超185.3億元。

根據證交所統計，外資賣超前2名為群創、友達，分別賣超80,297張與73,031張，投信同步賣超這2檔，分別占賣超第1、第3名，群創、友達今開高走低，終場分別收在17.45元與20.1元，漲幅都逾2%。

外資賣超第3至第10名依序為元大金、新光金、華航、中鋼、長榮航、台企銀、彰銀、鴻海，其中，華航、長榮航今都有半根漲停的漲幅，且外資前一天都還是買超，不過，今日收在26元、漲幅5.05%的華航，投信同樣賣超2,152張，位居賣超第9名。至於外資賣超第3名的元大金則是投信今日買超第1名的個股，呈現土洋對做。

外資買超前10名個股依序為陽明、長榮、聯電、明基材、菱生、益航、新興、精英、凌陽、矽統。