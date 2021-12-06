熱錢瘋湧入台股。金管會6日公告，11月底外資累計淨匯入餘額2248.04億美元，創史上新高金額，單月外資是淨匯入60.98億美元（約合新台幣1696億元），亦是2009年9月之後、即146個月的單月淨匯入新高。

11月底陸資累計淨匯入0.31億美元，單月淨增加0.02億美元，即外資加上陸資11月單月淨匯入61億美元，應是史上第六大單月淨匯入金額。

而今年前11月外資加計陸資累計淨匯入量達163.01億美元，亦是七年來同期新高，即台股不缺資金動能。