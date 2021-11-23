彰化銀行積極響應經濟部振興方案，結合「數位振興五倍券」趁勢推出台灣Pay及信用卡加碼回饋活動，並特別與寧夏夜市合作「彰顯寧夏×五倍券in台灣Pay，夜市享優惠」振興好食優惠，若民眾搭配使用好食券，再加上彰銀台灣Pay五倍券的高額回饋與百萬抽獎金，還可放大五倍券，吃得划算又過癮，同時協助受疫情影響的夜市攤商。

彰銀「彰顯寧夏×五倍券in台灣Pay，夜市享優惠」加碼優惠振興經濟，自110年11月13日至110年12月31日止，在寧夏夜市消費使用「台灣Pay」以金融卡/帳戶支付，不限單筆交易金額，即現享單筆交易結帳金額優惠加碼，由原10％回饋翻倍提高至20％，最高現折100元，活動總回饋金額高達90萬元，還有豐富抽獎活動吸引客戶，共同守護台灣最國際化且數位化的夜市。

鼓勵民眾善加運用台灣Pay行動支付便利且即時的付款方式，不僅能減少現金的接觸，還能享有高額回饋優惠，希望全民共同為重振台灣經濟盡一份心力，將正面的力量擴散到整個經濟體系及社會的每一個角落，創造多贏。