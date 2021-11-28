台東市觀光夜市推出以200元振興5倍券兌換250元夜市抵用券促銷活動（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市觀光夜市推出以200元振興5倍券兌換250元夜市抵用券促銷活動（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為振興經濟、復甦產業買氣，台東縣府補助台東市觀光夜市促進會及台東縣旅館商業同業公會推行「夜市抵用券」，民眾以面額200元的振興5倍券，即可兌換250元夜市券行銷活動，在台東觀光、四維兩大夜市都可使用，歡迎大家到台東旅遊相招迺夜市。

夜市裡長長的排隊人龍，全是等著以振興券兌換夜市抵用券的民眾。熱騰騰的夜市券換到手，王姓民眾開心直呼，一家大小晚餐可以多吃幾樣美食了！他說，能將原有振興5倍券金額再加碼，當然是市井小民的小確幸。此外，不僅台東市觀光夜市能使用，台東市四維夜市也舉行同樣促銷活動。

台東市觀光夜市促進會常務監事羅永豐說明，考量振興5倍券面額較大，然而，夜市裡無論是飲食或遊戲攤，大多是以銅板價為單位，「面額50元的夜市券，不只讓民眾使用起來更便利，也更能照顧到生計受衝擊的攤商」。

縣府祕書長盧協昌約大家相招迺夜市，拿好康；期盼藉由這次振興補助方案提振地方經濟，活絡消費動能，更歡迎國人攜家帶眷到台東旅遊，多使用5倍券消費，享在地抵用券優惠，一同促進經濟發展。

縣府財政及經濟發展處指出，促銷活動自即日起至12月31日止，於每周五下午6時，縣民憑身分證、或至台東市住宿民眾皆可持5倍券200元兌換夜市抵用券250元。活動同時配合經濟部「國定踅夜市／送奶雞行銷活動」，現場免費發放共計300份的「奶茶、烤鴨捲餅及環保奶雞袋」，只要出示至5倍券網站登記之數位標章證明即可領取，歡迎民眾踴躍參與。