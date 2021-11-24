台中市府24日統計，購物節登錄已達177億元，APP下載破102萬次，登錄金額將近去年90.34億元兩倍，經發局指出，購物節結合台中振興方案的吸引力，雙十節開跑後，已突破原來預計創造至少175億元以上經濟產值，帶動全市產業與店家復甦。

市府結合中央振興5倍券，推動第3屆台中購物節，工商消費經濟復甦力道強勁，去年購物節創造經濟效益近51％發生於台中在地，今年隨著中央發放千億振興券的利多，購物節結合台中振興方案的吸引力。

「好吃、好玩、好買、妤划算、好生活」，經發局指出，購物節天天抽5000元、周周抽10萬、月月抽百萬，連續抽60天共計6萬組，壓軸抽獎延續去年1戶提供附停車位的好宅，加碼獎項總額逾3億元，台中購物節成為各縣市振興券加碼方案的人氣王。

據中華經濟研究院研究報告指出，去年台中購物節帶動台中在地經濟產值平均達90.14億元，創造GDP平均達33.52億元，就業支持及創造效果平均約為4702人次／年，每創造1元消費可帶動總體經濟產值達1.75至2.46元。

經發局指出，台中購物節邁入第3屆，發票登錄金額或APP總累積下載量都屢創新高，發揮良好行銷成效，周邊如飯店、餐飲、伴手禮、交通旅遊、商圈等經濟效益跟著提升，帶動後疫情消費商機。

市長盧秀燕也在市政會議宣布，購物節APP下載破百萬再加碼抽10支iPhone13，預計11月27日在大里內新黃昏市場舉行屯區GOGO購活動中抽出，感謝全國民眾熱列支持，當日活動將抽出百萬幸運兒。