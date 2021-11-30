中職台灣大賽G3移師高雄澄清湖棒球場進行，擔任主場的統一獅隊賽前邀請到抗癌鬥士潘忠韋開球，這也是他罹患急性白血病後第1次拿起棒球進行投球，能夠重返熟悉的球場，潘忠韋心中滿是感動，「這2年看到很多選手成長，2年就像縮成2天，有點承受不住，心情很是激動。」

職棒球員退役後，潘忠韋改任球評，卻在2019年底診斷出罹患急性白血病，期間歷經2次骨髓移植終於戰勝病魔，今天上午他先到美濃擔任徐生明盃冠軍賽球評，晚上則來到最熟悉的澄清湖棒球場擔任開球嘉賓。

「來到球場的這段路，真的是走了很久才走到。」潘忠韋回想起對抗病魔那段時光，身邊親友、球迷都給予支持與鼓勵，「滿滿的愛讓我才能走到這裡，能站上投手丘開球，是用言語難以形容的感動。」

過去球員生涯時，潘忠韋最常來的就是澄清湖棒球場，因此從剛把車停好，到走上球場的這段路，點滴瞬間集結，回到腦海中。

這次擔任開球投手，也是潘忠韋相隔多年再站上投手丘，他回憶上一次擔任投手應該是當兵時期，「站在投手丘視角真的很不一樣，也能理解投手如果投不好，真的會想站在孤島一樣，投手這位置真的很不簡單。」